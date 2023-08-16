На центральный матч пятого тура Российской премьер-лиги, в котором московский «Спартак» примет на своём поле питерский «Зенит», продано 25 тысяч билетов, об этом сообщила пресс-служба столичного клуба в официальном телеграм-канале.

Также отмечается, что была открыта продажа билетов ещё на несколько секторов.

«Красно-белые» после четырёх проведенных туров имеют девять очков в своём активе (четвёртое место), а «сине-бело-голубые» с семь баллами в активе занимают восьмое место.

Поединок состоится в воскресенье, 20 августа. Начало - в 19:30 по московскому времени.