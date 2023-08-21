​Глава РПЛ оценил судейство в матче «Спартак» - «Зенит»

В воскресенье вечером «Зенит» обыграл «Спартак» на выезде в матче пятого тура чемпионата России со счётом 3:1. Александр Алаев, который занимает должность президента Российской премьер-лиги, дал комментарий насчёт работы арбитра Сергея Карасёва.

«Есть вопросы, но, я считаю, в целом Карасёв справился. Тяжёлая игра, и все помнят, чем заканчивались предыдущие матчи. Что касается пенальти, то я не знаю современные трактовки, но, по мне, это не пенальти», - сказал Алаев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

После пяти сыгранных туров на вершине турнирной таблицы чемпионата России располагаются «Краснодар» и «Урал» (по 13 очков). Дальше идут «Динамо» и «Зенит» (по 10 очков), а ещё дальше – ЦСКА и «Спартак» (по 9 очков).

Матчи шестого тура Российской премьер-лиги пройдут 25, 26 и 27 августа.