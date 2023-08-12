Агент Кейта Бальде отреагировал на информацию о возможном переезде игрока на Ближний Восток

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, ответил на вопрос о возможном уходе своего клиента из московской команды.

Ранее появилась информация о заинтересованности в услугах сенегальского футболиста со стороны клубов из ОАЭ и Саудовской Аравии.

«Это неправда. Мы не ведем разговоров с клубами из ОАЭ и Саудовской Аравии», — приводит слова агента издание «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Бальде сыграл в трех матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился голевыми действиями. Трудовое соглашение футболиста со «Спартаком» рассчитано до лета 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Бальде в 2,5 млн евро.

Ранее агент Александар Важич заявил, что «Спартак» попросил его найти новые клубы Бальде, Николсону и Зобнину.