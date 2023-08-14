Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов вернулся к тренировкам.

Как сообщает телеграм-канал «Алланазаров | все о футболе», 29-летний футболист приступил к индивидуальным тренировкам после травмы задней поверхности бедра. По информации источника, Селихов вернется на поле в течение двух недель.

В нынешнем сезоне Селихов не принимал участие в матчах «Спартака». Основным стражем ворот «красно-белых» стал Александр Максименко. Кроме того, в двух встречах сыграл третий голкипер команды Илья Свинов.

После четырех туров «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.