Нападающий «Спартака» Кейта Бальде может продолжить карьеру на Ближнем Востоке.

Как сообщает «РБ Спорт», главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не рассчитывает на сенегальского футболиста, поэтому «красно-белые» активно заняты поисками нового клуба для Бальде. По данным источника, «Спартак» предложил услуги игрока многим командам, однако в его услугах заинтересовались лишь несколько клубов из Саудовской Аравии и ОАЭ.

В текущей кампании 28-летний Бальде принял участие в трех матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями. Контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость сенегальца в 2,5 млн евро.

Ранее агент Бальде неоднократно заявлял, что игрок не покинет команду в летнее трансферное окно.