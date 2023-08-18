Семак отреагировал на возможное возвращение Азмуна в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на информацию о том, что петербургский клуб сделал предложение нападающему «Байера» Сердару Азмуну.

Ранее сообщалось, что руководство «Зенита» готово предложить 28-летнему иранцу зарплату в размере трёх миллионов евро за сезон.

«Трансферная работа ведётся постоянно, и мы смотрим большое количество игроков. Что касается Сердара, то это прекрасный футболист. А по поводу этих разговоров — у меня комментариев на сегодняшний день нет», — сказал Семак на своей пресс-конференции.

Напомним, Азмун выступал за «Зенит» с 2019 по 2022 год. В составе команды из Санкт-Петербурга нападающий провёл в общей сложности 104 матча, в которых забил 62 гола и отдал 23 результативные передачи. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Ирана в 12 миллионов евро.