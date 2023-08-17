Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче пятого тура Премьер-лиги «Спартак» - «Зенит».

- У «Спартака» есть хорошие шансы набрать очки. Там сильная атакующая линия. К связке Промес - Соболев добавился Бонгонда, который великолепно себя проявляет. Он и забивает, и отдает. Но есть проблемы в обороне. В последнем матче туда вернули Литвинова, но он теряется, потому что у него нет навыка игры центральным защитником. Ему предстоит учиться, но пока он совершает результативные ошибки. Но в последнем матче с «Уралом» провалилась и опорная линия в лице Мартинса, Зобнина и Медины. Они недорабатывали, чем воспользовался «Урал». А у «Зенита» с уходом Малкома и Кузяева нарушились связи. Не было Вендела. Сейчас он появился, и игра более-менее наладилась. Семак поменял схему с двумя нападающими, что уже от него требовалось. Пришли хорошие ребята, но им нужно время, чтобы сыграться. Пока они это сделали. «Динамо» им три мяча забило. Поэтому шансы у «Спартака» хорошие. Игра будет от ножа, градус будет зашкаливать.

- «Спартак» ужасно играет в обороне и пропускает много мячей. Мы опять увидим «привозы»?

- Возможно. Джикия сейчас не в форме, Чернов тоже. Не от хорошей жизни туда перевели Литвинова, хотя он неплохой опорник. Но это не его позиция, и он теряется, как в моменте с третьим голом «Урала».

Елена Григорьевская