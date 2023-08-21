Гладилин назвал причину поражения «Спартака» в матче с «Зенитом»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о поражении «красно-белых» в матче пятого тура РПЛ против «Зенита» (1:3).

По мнению эксперта, главной проблемой «Спартака» остаётся неубедительная игра в обороне. Гладилин отметил, что с таким большим количеством пропущенных мячей московской команде будет сложно бороться не только за чемпионство, но и за призовые места.

«У «Спартака» проблемы в обороне, которые были, они и остались. Команда не может сыграть «на ноль» уже три матча. Вперёд бегут, но не успевают закрывать зоны — проблема обороны не решена», — приводит слова Гладилина «Газета.Ру».

После пяти туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав девять очков. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 26 августа против «Ахмата». Начало — в 19:30 по московскому времени.