Шишкин поделился прогнозом на матч «Спартака» и «Зенита»

Бывший игрок «Спартака» Роман Шишкин высказался о предстоящем матче «красно-белых» против «Зенита» в пятом туре РПЛ.

«Если «Спартак» всей командой грамотно будет защищаться, если не будет таких ошибок, как в последних играх, то «красно-белые» имеют все шансы выиграть у «Зенита». Хотя, как показывает практика, такие игры могут закончиться чем угодно», — заявил экс-защитник сборной России в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, многое будет зависеть от того, кто отличится первым. Также Шишкин предположил, что у «Зенита» возникнут сложности без Малкома, из-за чего будет интересно посмотреть на игру «сине-бело-голубых».

Напомним, что центральный матч пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» пройдёт в воскресенье, 20 августа. Стартовый свисток матча на «Открытие Банк Арене» назначен на 19:30 по московскому времени.