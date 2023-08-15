​Чистяков вряд ли сыграет со «Спартаком» - агент

Защитник Дмитрий Чистяков вряд ли сможет сыграть за «Зенит» в ближайшем матче Премьер-лиги против «Спартака». Об этом рассказал агент Андрей Талаев, который работает с футболистом.

«Думаю, что нет. Может быть, он будет в заявке. Но вряд ли сыграет», - сказал Талаев, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Талаев отметил, что в ближайшее время 29-летний Чистяков должен вернуться в общую группу. Футболист получил травму в конце июля в игре чемпионата против «Ростова» (1:1).

Матч Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Зенитом» пройдёт в ближайшее воскресенье, 20 августа.