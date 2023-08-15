Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Чистяков вряд ли сыграет со «Спартаком» - агент

15 Августа 2023 • 15:41 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
20.08 19:30

Защитник Дмитрий Чистяков вряд ли сможет сыграть за «Зенит» в ближайшем матче Премьер-лиги против «Спартака». Об этом рассказал агент Андрей Талаев, который работает с футболистом.

«Думаю, что нет. Может быть, он будет в заявке. Но вряд ли сыграет», - сказал Талаев, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Талаев отметил, что в ближайшее время 29-летний Чистяков должен вернуться в общую группу. Футболист получил травму в конце июля в игре чемпионата против «Ростова» (1:1).

Матч Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Зенитом» пройдёт в ближайшее воскресенье, 20 августа.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Чистяков Андрей Талаев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Августа
16:15 · Россия. Премьер-лига
Кафанов — о Лантратове: «Он приносит очки «Локомотиву», когда команда их не заслуживает»
16:09 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв: «Вероятность того, что Гарре покинет «Крылья Советов» высокая»
15:55 · Россия. Премьер-лига
​Карпин отреагировал на информацию о том, что он мог возглавить «Спартак»
15:54 · Россия. Премьер-лига
Агент Бальде: «Кейта останется в «Спартаке»
15:41 · Россия. Премьер-лига
​Чистяков вряд ли сыграет со «Спартаком» - агент
15:41 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Николсон будет готов к игре с «Зенитом»
15:22 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Гарре хочет покинуть «Крылья Советов»
15:10 · Россия. Премьер-лига
​Акинфеев отреагировал на уход Буффона из футбола
15:06 · Россия. Премьер-лига
Агент Селюк: «Ахмат» не предлагал Конате продлить контракт»
14:57 · Россия. Премьер-лига
​Ташуев после отставки из «Ахмата»: «Мне не стыдно за свою работу»
14:52 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «В атаке у «Ростова» вернулись стандарты»
14:51 · Россия. Премьер-лига
​Дзюба и журналист получили приглашения на заседание КДК
14:43 · Россия. Премьер-лига
​Балахнин: «Отставка Ташуева ожидаема, результаты «Ахмата» были неприемлемыми» эксклюзив
14:37 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Оренбурга» Флорентин: «О паспорте буду думать во вторую очередь»
14:32 · Россия. Премьер-лига
​Названо условие увольнения Рахимова из «Рубина»
Все новости
Рекомендуем