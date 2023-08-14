Защитник «Альмерии» и сборной Сербии Срджан Бабич может сменить клубную прописку, перебравшись в «Спартак».

Metaratings утверждает, что «красно-белые» предложили «Альмерии» за 27-летнего центрального защитника пять миллионов евро.

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» раскрыло инициатора данного трансфера.

Кроме того сообщалось, что Бабич будет зарабатывать в «Спартаке» полтора миллиона евро за сезон, если переход будет осуществлен.

В чемпионате Испании – 2022/23 Бабич сыграл в 34 матчах с учетом всех турниров и забил три мяча. Контракт защитника с «Альмерией» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 млн евро.