Каждый игрок питерского «Зенита», который выходил на поле в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги против московского «Спартака», получил по сто тысяч долларов (примерно десять миллионов рублей), об этом сообщает телеграм-канал «Мутко Против».

По данным источника, не были обделены и запасные, которые получили примерно в два раза меньше.

Напомним, что команда с берегов Невы одержала победу со счётом 3:1. В составе «Зенита» дублем отметился Вендел, также один забитый мяч на счету Матео Кассьерры.

«Зенит» после шести туров идёт на второй строчке в турнирной таблице.