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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Петржела допускает поражение «Зенита» от «Спартака»

17 Августа 2023 • 13:06 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
20.08 19:30

Экс-рулевой «Зенита» Властимил Петржела дал комментарий по поводу предстоящего матча команды против «Спартака» в рамках пятого тура Премьер-лиги.

«Зенит» - снова фаворит и в ближайшей игре, и в борьбе за чемпионство. Но вполне может случиться, что он проиграет «Спартаку» на выходных. Это футбол, плюс петербуржцы действительно плохо начали чемпионат», - сказал Петржела, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Отметим, что в четырёх прошедших турах чемпионата России «Зенит» потерял уже пять очков, сыграв вничью с «Ростовом» (1:1) и проиграв «Динамо» (2:3). Что касается «Спартака», то команда Гильермо Абаскаля набрала девять очков из двенадцати возможных.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» пройдёт в воскресенье, 20 августа. Стартовый свисток на «Открытие Арене» прозвучит в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Властимил Петржела
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