Игорь Корнеев поделился ожиданиями от матча «Спартак» - «Зенит»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказался о предстоящем матче пятого тура Российской премьер-лиги, в котором питерский клуб на выезде сыграет против московского «Спартака».

Специалист отметил, что ждёт яркой и обоюдно атакующей игры в исполнении обеих команд.

«В этом матче нет фаворита, учитывая составы. «Спартак» усилился, «Зенит» потерял одного из ключевых игроков. Так что шансы 50 на 50», - заявил Корнеев в разговоре с «РБ Спорт».

Дерби двух столиц начнётся в 19:30 по московскому времени.

Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте Liveresult.ru.