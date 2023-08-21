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​Непомнящий: «Я не понял, что творил Абаскаль со стартовым составом «Спартака» эксклюзив

21 Августа 2023 • 18:38 Комментировать
Спартак Москва
1:3
Зенит
окончен

Известный российский специалист Валерий Непомнящий в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «Зенита» в матче со «Спартаком».

Напомним, что «Зенит» обыграл «Спартак» на выезде со счётом 3:1.

- Вам не показалось, что Семак использовал новые тактические наработки?

- Он явно работает над тем, чтобы обновлённый состав сыграл так, как надо. Семак продолжает строительство новой игры с сегодняшним составом.

- Марио Фернандес, который в этот состав только встраивается, начинает тянуть уровень своих партнёров?

- Хочу акцентировать внимание на том, что вчера в составе появились Марио и Караваев. Мы понимаем, что Караваев всегда закрывал фланг, но теперь в команде есть Фернандес. Теперь они оба играют в атаку. У меня нет сомнений, что Марио впишется в состав, он нужен этой команде. Сергей Богданович рассчитывает на Фернандеса и на Караваева. В каком-то смысле команда перестраивается со всех сторон. «Зенит» на пути к своей лучшей игре, для меня клуб всё ещё главный претендент на чемпионство.

- Абаскаль немного перемудрил с выбором стартового состава?

- Я немного удивился стартовому составу, который выбрал Абаскаль. Почему Литвинов отказался вне состава? Я, как и Тимур Журавель, не понял, что творил Абаскаль со стартовым составом. Часто игроки сами не понимают, что им надо делать. «Спартак» не сыграл на своём уровне.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Сергей Семак Валерий Непомнящий Марио Фернандес Гильермо Абаскаль
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