Агент Нестора: «Мы находимся на связи с «Зенитом»

Андре Кьюри, агент полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора, рассказал о переговорах с «Зенитом» по возможному трансферу 23-летнего бразильца.

«Мы находимся на связи с «Зенитом», переговоры по трансферу Нестора продолжаются», — цитирует агента Sport24.

За «Сан-Паулу» 23-летний Нестор успел провести в общей сложности 168 матчей, забить 10 голов и отдать 23 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока молодёжной сборной Бразилии в 7 миллионов евро.

Напомним, свой ближайший матч «Зенит» проведёт сегодня, 20 августа, против «Спартака». Эта игра состоится в Москве и начнётся она в 19:30 по местному времени.