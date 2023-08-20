«Спартак» провалил матч против «Зенита», неплохо сыграли только трое: ставим оценки за дерби двух столиц

Оценки футболистам Гильермо Абаскаля

«Красно-белые» болельщики ну очень ждали именно этот матч против «Зенита». В ужасной форме чемпион, создаёт чуть ли не меньше всех моментов, не может перестроить атаку, теряет очки. А «Спартак» выжигает впереди, проиграл один матч при пяти победах, стал уже громко говорить о золоте. Когда, если не сейчас обыгрывать «Зенит»? Оказалось, что не сейчас. Это дерби двух столиц «Спартаку» совсем не удалось.

Сначала стартовым составом удивил Абаскаль, затем своей игрой и желанием удивили лидеры (Промес, Джикия) команды. Так кто же из «красно-белых» провалил матч против «Зенита»? Давайте пройдёмся по персоналиям.

Статистика матча: владение мячом – 52:48, удары по воротам – 14:12, в створ – 4:3, угловые – 5:3. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

ИЛЬЯ СИВНОВ – 4,0. Три удара в створ – три пропущенных гола, просто везение в моменте с ударом Ивана Сергеева, неуверенная игра на выходах при простеньких навесах Клаудиньо. Скажем так, Илья Свинов сегодня не спасал и уверенности обороне не добавлял.

АЛЕКСИС ДУАРТЕ – 3,0. Катастрофа в центре обороны продолжается. Игра Дуарте – тихий ужас. Постоянно Алексис теряет позицию (очень явно во втором и третьем голевых эпизодах), а когда начинает атаку, получается ещё хуже. Его передача на Медину знатно подставила Хесуса и позволила Дугласу Сантосу создать опаснейший момент.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 3,0. Джикия отыграл чуть лучше Дуарте, но получает такой же балл за «капитанскую безучастность». Он должен был заводить партнёров, заряжать. А вместо этого помог Венделу забить первый гол, тоже безучастно бежал, когда бразилец забивал второй. Очень часто в кадр попадал расстроенный Джикия.

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 4,0. Игра против Дугласа Сантоса – сложнейшее испытание. Конечно, бразилец свой фланг выиграл за явным преимуществом. Денисов старался, был замечен в подключениях, но интересных подач не сделал. А провалы в обороне были на общем «красно-белом» уровне.

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ОЛЕГ РЯБЧУК – 4,0. Слева Рябчук тоже не впечатлил. Особенно бросается в глаза, что все попытки подать завершаются неудачей. Даже когда Олегу не мешали, он навешивал плохо. Сдержать Мантуана не смог, скоростной бразилец всегда мог найти свободное пространство и убежать.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – 5,0. У Мартинса было два разных тайма. В первом он играл глубинным опорником и проигрывал всё что можно, регулярно получая от Барриоса. Во втором Кристофера подвинули ближе к атаке и пошла польза. Своевременный рывками со второго темпа он регулярно напрягал оборону «Зенита», претендовал на пенальти, дважды опасно бил.

ВИКТОР МОЗЕС – б/о.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – б/о.

ХЕСУС МЕДИНА – б/о. Совершил потерю, которую Сергеев чуть не преобразовал в гол. Правда, тогда Медину своей передачей подставил Дуарте.

КВИНСИ ПРОМЕС – 4,5. Удивительно слабый матч Квинси Промеса, вот удивительно слабый, обычно он любит играть ответственные матчи. В первом тайме голландца вообще не было в игре, во втором он чуть приободрился, но все моменты завершал неточными ударами, очень плохо работал в созидании. Всего 18 точных передач отдал Квинси, ни разу не обострив игру. Не похоже на Промеса.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 7,5. Не будем обсуждать пенальти, Карасёв взял на себя ответственность и поставил мяч на «точку» за такое касание. А создал момент Соболев, отлично укрывший мяч от Барриоса. Александр вообще весь матч был полезен – он и магнитил мяч в одиночку (выиграл семь единоборств) и далее развивал атаки (три обостряющие передачи).

РОМАН ЗОБНИН – 6,5. Куда лучше Мозеса Зобнин выполнил роль «восьмёрки», немного оживив Промеса. Вот только сегодня Квинси не лучшим образом распоряжался отборами и передачами Романа.

НАИЛЬ УМЯРОВ – б/о.

ТЕО БОНГОНДА – 6,5. Ещё одна замена Абаскаля, взбодрившая игру. Тео в разы активнее Умярова действовал справа, постоянно разгонялся, стягивал на себя защитников и обострял. Две ключевые передачи на его счету и один удар.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 3,0. А вот и провальная замена Абаскаля. Хлусевич сыграл всего 25 минут, но успел провалиться сразу в двух голах «Зенита». Упустил рывок Вендела, а затем просто упал (на пару с Дуарте) перед Кассьеррой.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – б/о.