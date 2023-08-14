Ковальчук: «Зениту» будет не так просто взять очки у «Спартака»

Российский хоккеист Илья Ковальчук высказался о предстоящем матче «Зенита» против «Спартака».

«На «Спартак» сейчас приятно смотреть. Нас ждет хороший матч, тем более «Зенит» сейчас тоже нуждается в очках. Дай бог, чтобы была яркая игра, много голов», — цитирует Ковальчука «Матч ТВ».

Эксперт добавил, что «Зенит» уже не тот после ухода Малкома и других футболистов, поэтому отобрать очки у «Спартака» будет непросто.

Матч пятого тура Российской премьер-лиги «Спартак» - «Зенит» состоится 20 августа. Стартовый свисток главного арбитра должен прозвучать в 19:30 по московскому времени.