Орлов – о матче «Спартак» - «Зенит»: Шансы 50 на 50

Известный российский комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча пятого тура Российской премьер-лиги «Спартак» - «Зенит».

Эксперт отметил, что не видит фаворита в предстоящем российском классико и считает, что шансы у команд на успех равные. При это он полагает, что со стратегической точки зрения питерский клуб устроит и ничья, но «чине-бело-голубые» явно будут играть на победу.

«У «Спартака» сейчас очень мощная атака. Промес, Бонгонда, Соболев. Но что делать с защитой? Не зря же после поражения от «Урала» Джикия заметил, что обороняется вся команда», - приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Поединок состоится в воскресенье, 20 августа, и начнется в 19:30 по московскому времени.