В главном матче дня «Спартак» принимал «Зенит». Игра получилась открытой и насыщенной событиями. Первый гол забил Марус Вендел с дужки штрафной впритирку с правой штангой. В ту же точку бразилец пробил и после перерыва, но уже с более короткого расстояния. Интригу вернул 11-метровый в ворота чемпионов, который очень хладнокровно реализовал Александр Соболев. Отыграться все же «Спартаку» не удалось, точку поставил Матео Кассьерра - 3:1 в пользу «Зенита».

Как это было, смотрите в видеоролике.