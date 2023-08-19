Лепёхин сравнил атакующие линии «Спартака» и «Зенита»

Бывший игрок петербургского «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением об атакующих линиях «сине-бело-голубых» и «Спартака» перед матчем пятого тура РПЛ.

«Сильнее ли теперь атака «Спартака», чем у «Зенита»? Сложно ответить, но явно, что «Спартак» усилился по сравнению с прошлым сезоном, а «Зенит» ослаб. Кто выиграет чемпионат, у того атака и сильнее, а это мы узнаем уже в следующем году», — заявил эксперт, чьи слова приводит издание «РБ Спорт».

По его мнению, «сине-бело-голубым» не нужно менять Малкома другой звездой, предположив что найти сильных игроков можно и внутри команды. Тем не менее, как считает Лепёхин, никто из россиян не сможет стать заменой Малкома.

Напомним, что «Зенит» проведёт гостевой поединок против «Спартака» в воскресенье, 20 августа. Стартовый свисток назначен на 19:30 по московскому времени.