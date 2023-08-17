Защитник «Альмерии» Срджан Бабич близок к переходу в «Спартак».

Как сообщает Metaratings, ожидается, что сербский футболист приедет в Москву в конце текущей недели или в начале следующей для того, чтобы пройти медосмотр.

Ранее сообщалось, что за 27-летнего Бабича «Спартак» заплатит 5 миллионов евро.

В прошлом сезоне защитник провёл за «Альмерию» 34 матча, в которых забил три мяча. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Сербии в 3,5 миллиона евро.

Свой ближайший матч «Спартак» проведёт в воскресенье, 20 августа, против «Зенита». Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.