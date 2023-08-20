Вендел: «Тактически во всех эпизодах игры мы имели преимущество»

Лучший футболист матча «Спартак» - «Зенит» Маркус Вендел поделился впечатлениями от игры для «Матч ТВ».

- Вендел образца прошлого сезона вернулся?

- Думаю, да. В прошлом сезоне мне удалось хорошо себя показать и забить определенное количество голов. По-моему, восемь. Сегодня я отличился дублем. Надеюсь, в этом сезоне у меня получится забить больше мячей, буду стараться. Игра была очень важна для нас. Против «Спартака» принципиальное соперничество, еще и в гостях. Очень рад, что мы победили и провели хорошую игру.

- В чем «Зенит» был сегодня сильнее «Спартака»?

- Я думаю, что тактически во всех эпизодах игры мы имели преимущество, всю неделю упорно работали и усиленно отрабатывали действия на поле. У нас всё получилось, выиграли 3:1. Сейчас нужно передохнуть и готовиться к следующему матчу.

- Насколько тяжелыми были минуты, когда «Спартак» отыгрался, давил, и казалось, что матч может закончиться вничью?

- Мы прекрасно всё понимали, это классика. Побеждает тот, кто меньше ошибается. Сегодня нам удалось допустить меньше ошибок, мы победили.