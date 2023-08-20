Ловчев: «У «Спартака» может быть преимущество над «Зенитом»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча пятого тура РПЛ, в котором «красно-белые» примут на своём поле «Зенит».

По мнению эксперта, игра будет проходить в равном ключе, однако «Спартак» сможет добиться победы. Ловчев также отметил, что предстоящая встреча вряд ли получится слишком результативной, однако минимум три мяча забито будет.

«Сложно предположить, кто может выиграть в этом матче, но, как мне кажется, у «Спартака» может быть некоторое преимущество. У москвичей хорошо идут дела в атаке, моментов они создают достаточно. А в обороне будут играть построже, чем обычно. Так что поставлю на победу «Спартака», — цитирует Ловчева «Плеймейкер».

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 20 августа, на «Открытие Банк Арене». Начало — в 19:30 по московскому времени.