Президент РПЛ Алаев подвёл итоги матча «Спартак» - «Зенит»

Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев высказался о прошедшем матче пятого тура РПЛ, в котором «Зенит» на выезде переиграл «Спартак».

Спортивный деятель отметил, что игра оставила хорошие впечатления, а тому же был установлен рекорд посещаемости после введения Fan ID в столице.

«Что касается игры, то, честно говоря, ожидания были большими. Хотелось больше борьбы. Удивили составы, особенно удивил Абаскаль, но тренерам виднее», - приводит слова Алаева Sport24.

Напомним, что поединок завершился со счётом 3:1 в пользу питерской команды.