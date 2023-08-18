Бразильский нападающий «Бетиса» Луис Энрике попал в шорт-лист «Зенита».

По информации Relevo, «Зенит» сделал предложение «Бетису» по трансферу 22-летнего футболиста в районе 20-30 миллионов евро. Сообщается, что испанский клуб категорически отказался отпускать Энрике в Россию за эту сумму.

В текущем сезоне бразильский вингер принял участие в одном матче чемпионата Испании, в котором записал на свой счет одну результативную передачу.

Во втором туре Ла Лиги «Бетис» встретится с «Атлетико» Мадрид, игра пройдет 20 августа. В этот же день «Зенит» в рамках пятого тура РПЛ сыграет со «Спартаком».