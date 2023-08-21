Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о поражении «красно-белых» от «Зенита».

- Как оцените результат дерби?

- Не могу назвать результат неожиданным. Но то, что счет такой крупный, – неприятно. Проблема у «Спартака» - оборона, и она не была решена. Но рассыпаться в таком матче – это плохо. Если при этом ставить задачу чемпионства.

- Снова мы увидели проблемы «красно-белых» с обороной.

- В трех последних матчах команда пропустила десять мячей. Такого не бывает при серьезном отношении. Нельзя ставить высокие задачи с такой обороной. Самоотдача была, борьба тоже, болельщики пришли. Все ждали более результативной игры от «Спартака». А «Зенит» сыграл грамотно. Семак нашел варианты замен Малкому и Кузяеву. В атаке питерцы смотрелись уже по-другому: острее, свежее. Они уже прошли игровой кризис. А у москвичей линия обороны как была проходным двором, так и осталась. Надо решать эту проблему.

- Многие были удивлены выбором стартового состава у «Спартака», без Зобнина, Бонгонда, Литвинова. А вы?

- Абаскаль просто поплыл. У него есть двадцать с лишним игроков, и он всех считает основными. Никак не определится с костяком. Каждую игру он меняет по три-четыре позиции. Иногда по пять. Так делать нельзя. Особенно это касается обороны, где он начинает дергать позиции. А ведь эта линия должна быть самой стабильной. Абаскаль - молодой тренер. Для него «Спартак» - первая серьезная команда. У него еще нет опыта работы с клубом, который ставит задачу выиграть чемпионат. Поэтому он немного потерялся. Или не знает. Если руководство хочет, чтобы он работал дальше, - ему надо помогать. Пока он не определит костяк команды и стартовый состав, на кого может опираться, такие матчи будут продолжаться. Нельзя ставить серьезных задач при такой ротации футболистов.

- Абаскаль сам понимает, что чрезмерно тасует состав, как думаете?

- Он же не глупый парень. Абаскаль видит, что три мяча команда пропустила за десять мячей. Это не серьезно. Даже дилетанты это понимают, а он профессионал.

Елена Григорьевская