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Гаджиев: «Если «Спартак» сможет более надёжно сыграть в обороне, то шансы в матче с «Зенитом» будут равны» эксклюзив

17 Августа 2023 • 13:46 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
20.08 19:30

Футбольный эксперт Гаджи Гаджиев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче «Спартак» - «Зенит».

- Если говорить о «Спартаке», мы снова увидим ошибки в обороне в матче с «Зенитом»?

- Сложно сказать. Не настолько уж плохие защитники и полузащитники у «красно-белых». Они не уступают никому из лидеров. Но с точки зрения организации игры в обороне есть серьезные проблемы.

- Зато забивает «Спартак» много. Что предопределит победу одной из команд?

- И у «Зенита» не все хорошо с игрой в обороне. Мы видели в некоторых матчах грубые ошибки. Но и у «Спартака» многое решали именно индивидуальные ошибки.

- Многие отмечают, что у «Зенита» не очень хороша организация игры в атаке, по сравнению с прошлым сезоном, из-за ухода Малкома. Учитывая игру москвичей в обороне, смогут ли питерцы забить много?

- Не думаю, что проблемы у «Зенита» именно в организации игры в атаке. Все сложности тут связаны именно с потерей Малкома. Для того чтобы забивать, мало доминировать на поле и владеть мячом. Нужны нестандартные действия, как с мячом, так и без него. Потому что надо ставить в тупик оборону соперника, надо быть более мастеровитым. Обороняться всегда легче, чем созидать. Поэтому в созидании очень важна роль таких футболистов, как Малком. Именно в этом питерцы потеряли.

- Кому отдаете предпочтение в этой игре?

- Шансы равны. Ближе к ничьей. Но это в том случае, если «Спартак» сможет более надежно играть в обороне. Если не исправит эти проблемы, а уровень футболистов позволяет это сделать, то выиграть у «Зенита» не удастся.

Елена Григорьевская

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