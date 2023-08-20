Сёмин: «Впервые за последние несколько лет у «Зенита» нет статуса фаворита перед матчем со «Спартаком»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча пятого тура РПЛ, в котором встретятся «Спартак» и «Зенит».

По мнению специалиста, сейчас «Зенит» и «Спартак» находятся на одном уровне. Также Сёмин выразил надежду на то, что команды не станут устраивать потасовку, как это произошло в кубковом матче в прошлом году.

«Наверное, впервые за последние несколько лет у «Зенита» нет статуса фаворита перед матчем со «Спартаком». Жду от матча красивой игры и забитых голов. Чего бы не хотелось увидеть? Надеюсь, до драки не дойдёт. А то в прошлый раз было некрасиво», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 20 августа. Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.