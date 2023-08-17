Чернышов считает, что «Спартак» может выиграть РПЛ

Экс-тренер «Спартака» Андрей Чернышов поделился мнением о шансах «красно-белых» в борьбе за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

«В этом сезоне «красно-белым» реально стать чемпионами, главное, чтобы сохранился победный настрой. Также надо перестать терять очки там, где это не нужно», — цитирует Чернышова Metaratings.

Эксперт считает, что в матчах с прямыми конкурентами можно проиграть, но другие команды необходимо обыгрывать. По мнению тренера, в этом году «Зениту» будет сложнее защитить чемпионский титул, но «сине-бело-голубые» остаются главными претендентами на трофей.

20 августа «Спартак» примет на своем поле «Зенит» в матче пятого тура чемпионата России. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:30 по московскому времени.