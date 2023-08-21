Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о перспективах команды Гильермо Абаскаля.

- Вас не удивила игра «Спартака», который использовал длинные передачи вместо привычных коротких и средних пасов?

- Нет налаженных связей и поставленной игры. Поэтому команда использует упрощенный вариант: набрасывает мячи на Соболева или в ту зону. Так часто делается в командах, у которых не поставлена игра.

- Вендел месяц не тренировался, а вчера забил два. В чем была проблема для «Спартака» его остановить?

- Ни в чем, просто он привел себя в порядок. Играть-то он умеет, мастерство есть. Наверняка и форму как-то поддерживал вне «Зенита». Семак правильно его использовал вчера. Тут заслуга тренера, что он рискнул, сразу его поставил. Это оправдалось.

- Прошло пять туров. Как оцените старт сезона для «Спартака» - шестое место?

- Это его место. Нет убедительной игры. Хотя календарь на старте был очень хорош, и до матча с «Зенитом» можно было набирать 12 очков. А мы увидели осечку с «Уралом» и вчера. Но вчера противостояние было с командой, которая сильнее на данный момент. Поэтому поражение от «Зенита» - это не трагедия. Другое дело, что пропускать три мяча дома – это много. Так что питерцы выиграли по делу. Семак опытнее Абаскаля, он знает тему. Он привел команду в порядок. А у Абаскаля пока проблемы в каждой линии. Ему надо много работать.

- «Спартак» пока завязнет на нынешних позициях?

- Завязнет, и надолго. Пока не будет налажена игра в обороне, с любым соперником у «красно-белых» будут проблемы.

Елена Григорьевская