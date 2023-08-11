«Спартак» пропускает в 14 выездных матчах РПЛ подряд

Московский «Спартак» пятничным вечером впервые в новом сезоне расстроил своих болельщиков. Команда Гильермо Абаскаля на выезде уступила «Уралу» - 2:3. Судьбу матча решили голы «шмелей» в его концовке.

Любопытно, что минувшая игра стала для «Спартака» 14-й гостевой подряд в рамках РПЛ, в которой команда неизменно пропускает в свои ворота хотя бы один мяч. Как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», эта неприятная для клуба серия началась более года назад - после «сухого» матча 6 августа 2022 года. А прошёл он в Екатеринбурге – «Спартак» играл против «Урала» и победил - 2:0.

Более подробно о том, как «Спартак» на 90-й минуте упустил победу, а на 94-й – проиграл, читайте в нашем ревью.