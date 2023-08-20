Салихова - о судействе в матче «Спартак» - «Зенит»: «Уровень для плюшивых зайчиков»

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова раскритиковала судейство в матче пятого тура РПЛ, в котором столичный клуб потерпел поражение от питерского «Зенита».

После матча наставник «Спартака» также выразил свое недовольство работе главного судьи встречи Сергея Карасёва.

Салихова отметила, что испанский специалист ещё не видел, как арбитры ломали игры против питерского клуба в предыдущие годы.

«Судейство в этой игре было неидеальным, много ненужных свистков, судья не давал бороться совершенно. Эдакий уровень для плюшевых зайчиков», - добавила она в разговоре с «РИА Новости».