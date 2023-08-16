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Бабурин – о Семаке: «Он был очень умным и жестким футболистом»

16 Августа 2023 • 21:43 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
20.08 19:30

Бывший вратарь питерского «Зенита» Егор Бабурин вспомнил Сергея Семака в период его игровой карьеры.

«Он был жёстким. Я помню, что он был очень жёсткий. Умный и жёсткий… Про таких как он говорят, что сразу были видны задатки тренера. Очень умный, мудрый, великолепный футболист», - вспоминает Бабурин для «Матч ТВ».

Напомним, с мая 2018 года Семак возглавляет «Зенит», специалист привёл питерский клуб к пяти чемпионским титулам в России подряд.

За питерцев Семак выступал в последние годы карьеры игрока – с 2010 по 2013 годы.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Егор Бабурин
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