Сергеев: «Нельзя было закрываться, потому что «Спартак» играет хорошо в атаку»

Форвард «Зенита» Иван Сергеев в эфире канала «Матч ТВ» дал комментарий после матча со «Спартаком» (3:1).

- Хочу поздравить с победой «Зенит» и всех болельщиков, которые приехали нас поддержать. Я думаю, матч удался как по вывеске, так и по накалу на поле. Играли две атакующие команды, не закрывались в обороне, а играли в атаку, поэтому столько голов. Я думаю, сегодня вывеска соответствовала игре на поле.

- Какой тактический рисунок команда должна была показать сегодня, с какой установкой выходили на игру?

- Не смотрели в таблицу, потому что это отдельная игра, нельзя было смотреть, что мы идем сзади, надо было обязательно побеждать. Сегодня была задача больше играть, наверное, в атаку через фланги, нельзя было закрываться, потому что «Спартак» играет хорошо в атаку, но где-то есть проблемы в обороне. И мы реализовали свои моменты, которые он допустил. В концовке мяч чуть-чуть мизинец Барриоса задел, да? Ничего страшного, забили третий гол и выиграли сегодня матч.