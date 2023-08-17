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Новичок «Сочи» заявил, что хотел бы попасть в «Зенит»

17 Августа 2023 • 17:24 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
20.08 19:30

Летний новичок «Сочи», словенец Мартин Крамарич порассуждал о клубе, в котором хотел бы продолжить карьеру в дальнейшем.

«Мне надо ещё немного адаптироваться В России, и в будущем я мог бы перейти в топ-клуб. Больше всего хотел бы играть в «Зените». Это самый большой клуб в России», - цитирует Крамарича Sport24.

Напомним, что 25-летний футболист этим летом подписал контракт с сочинцами на три года. В этом сезоне в активе легионера два проведённых матча и один гол в активе – в первом туре РПЛ в ворота «Балтики» (2:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сочи Мартин Крамарич
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