Новичок «Сочи» заявил, что хотел бы попасть в «Зенит»

Летний новичок «Сочи», словенец Мартин Крамарич порассуждал о клубе, в котором хотел бы продолжить карьеру в дальнейшем.

«Мне надо ещё немного адаптироваться В России, и в будущем я мог бы перейти в топ-клуб. Больше всего хотел бы играть в «Зените». Это самый большой клуб в России», - цитирует Крамарича Sport24.

Напомним, что 25-летний футболист этим летом подписал контракт с сочинцами на три года. В этом сезоне в активе легионера два проведённых матча и один гол в активе – в первом туре РПЛ в ворота «Балтики» (2:0).