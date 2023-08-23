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Широков: «Спартаку» нужна стабильность в результатах

23 Августа 2023 • 19:12 Комментировать
Спартак Москва
1:3
Зенит
окончен

Бывший игрок столичного «Спартака» Роман Широков назвал проблемы «красно-белых» на старте нынешнего сезона.

«Нужна стабильность в результатах. Если она появится, станут претендовать на чемпионство. Если нет — так и продолжат кувыркаться. Даже не обсуждается, что у них очень сильная группа атаки. Мне нравится и левый защитник», — заявил экс-капитан российской сборной, чьи слова приводит издание «РБ Спорт». По его мнению, Гильермо Абаскалю нужно исправить действия в обороне, отметив, что в большом числе пропущенных мячей виноваты не только защитники.

Напомним, что «Спартак» находится на шестом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, пропустив десять голов всего в пяти турах.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Широков
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