Широков: «Спартаку» нужна стабильность в результатах

Бывший игрок столичного «Спартака» Роман Широков назвал проблемы «красно-белых» на старте нынешнего сезона.

«Нужна стабильность в результатах. Если она появится, станут претендовать на чемпионство. Если нет — так и продолжат кувыркаться. Даже не обсуждается, что у них очень сильная группа атаки. Мне нравится и левый защитник», — заявил экс-капитан российской сборной, чьи слова приводит издание «РБ Спорт». По его мнению, Гильермо Абаскалю нужно исправить действия в обороне, отметив, что в большом числе пропущенных мячей виноваты не только защитники.

Напомним, что «Спартак» находится на шестом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, пропустив десять голов всего в пяти турах.