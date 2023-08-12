Борис Игнатьев — о «Спартаке»: «Календарь не играет никакой роли в ошибках при обороне»

Известный тренер Борис Игнатьев отреагировал на слова наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля о тяжёлом графике на старте сезона.

«Плотный календарь не играет никакой роли в ошибках при обороне. Абаскаль, наверное, имеет основания быть недовольным календарем, но я бы не стал на нем особо заострять внимание», — приводит слова Игнатьева «Газета.Ру».

Специалист считает, что постоянные переезды негативно сказываются на игроках, но практически все команды находятся в равных условиях.

В матче четвертого тура РПЛ «Спартак» проиграл «Уралу» со счетом 2:3, потерпев первое поражение в текущем сезоне. Следующим соперником «красно-белых» станет «Зенит» (20 августа).

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