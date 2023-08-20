Дерби «Спартака» и «Зенита» посетили почти 34 тысячи болельщиков

Центральный матч пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом», что проходит воскресным вечером на «Открытие Банк Арене» посетили 33 844 человека. Об этом сообщили на стадионе во время игры.

К слову, это является рекордным показателем для домашнего стадиона «красно-белых» после того как для посещения матчей РПЛ стало обязательным оформление паспорта болельщика (Fan ID).

Напомним, что к концу встречи «Зенит» ещё сильнее укрепил своё лидерство. Третий гол своей команды оформил Матео Кассьерра, счёт – 3:1.