Червиченко уверен, что поражение от «Спартака» будет означать кризис «Зенита»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко порассуждал о центральном матче пятого тура РПЛ. В нём друг с другом сыграют московский «Спартак» и питерский «Зенит», местом встречи станет «Открытие Банк Арена» в Москве.

«Если «Зенит» проиграет, тогда кризис команды налицо. Руководству надо будет что-то делать: взбадривать Семака, чтобы он проявлял весь набор креатива и умений. Либо кого-то покупать уровня Малкома и выше», - делится Червиченко с Metaratings.

Он добавил, что поражение «Зенита» будет означать для других клубов и то, что с питерским клубом в новом сезоне реально можно будет бороться.

Напомним, что этим летом питерцы потеряли важнейших игроков атаки, таких как Малком Филипе и Далер Кузяев.