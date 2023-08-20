Бабич прибыл на матч «Спартака» с «Зенитом»

Сербский защитник «Альмерии» Срджан Бабич приехал на матч пятого тура Российской премьер-лиги, в котором «Спартак» примет «Зенит». Об этом сообщает телеграм-канал «Спартак Информ».

По информации источника, Бабич будет выступать за «красно-белых» под шестым игровым номером. Напомним, ранее сообщалось, что 27-летний защитник уже подписал трудовой договор со столичным клубом. Как говорилось в СМИ, сумма сделки составит пять миллионов евро.

Сегодня, 20 августа, «Спартак» встретится с «Зенитом» на «Открытие Банк Арене». Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:30 по мск. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию на портале LiveResult.