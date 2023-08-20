Корнеев назвал логичным трансфер Медины из ЦСКА в «Спартак»

Бывший игрок «Барселоны» Игорь Корнеев прокомментировал переход полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

«Спартак» давно искал левоногого полузащитника. Все, в принципе, логично. 7 миллионов? Думаю, адекватная сумма трансфера», — приводит слова Корнеева «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 26-летний парагвайский футболист принял участие в трех матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором одной результативной передачей.

Сегодня, 20 августа, «Спартак» сойдется в поединке с «Зенитом». Матч пятого тура Российской премьер-лиги начнется в 19:30 по мск. Не пропустите прямую текстовую трансляцию на портале LiveResult.