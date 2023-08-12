Английский «Уотфорд» следит за нападающим московского «Спартака» Шамаром Николсоном. Об этом вещает The Athletic.

Ранее сообщалось, что главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль не рассчитывает на 26-летнего ямайского форварда. Отмечалось, что несколько клубов уже связывались со «Спартаком» по трансферу Николсона, однако сам нападающий не планирует менять клубную прописку.

Стоит отметить, что в текущем сезоне Николсон еще не появлялся на поле в составе «Спартака». Игрок продолжает набирать форму после отпуска. Напомним, ямаец позже всех присоединился к команде. Он принимал участие в Золотом кубке КОНКАКАФ.