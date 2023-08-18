Мартинс: «Спартак» с нетерпением ждёт встречу с «Зенитом»

Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Зенита».

«Все большие матчи особенные, на них особенная атмосфера. Мы с нетерпением ждем эту встречу», — заявил Мартинс на клубном YouTube-канале.

«Давай, «Спартак»! Один — за всех, и все — за одного», — добавил Мартинс на русском языке.

Матч пятого тура Российской премьер-лиги «Спартак» - «Зенит» состоится в воскресенье, 20 августа. Стартовый свисток Сергея Карасёва, который назначен главным арбитром встречи, должен прозвучать в 19:30 по московскому времени.

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