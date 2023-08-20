Аршавин заявил, что нападение «Спартака» превосходит атаку «Зенита»

Заместитель гендиректора «Зенита» Андрей Аршавин оценил атакующие линии «сине-бело-голубых» и «Спартака».

«У «Спартака» нападение выглядит намного сильнее «Зенита» по всем качествам. «Спартак» забил больше голов, чем «Зенит» на старте сезона», — заявил Аршавин «Матч ТВ».

По мнению эксперта, в матче с «Зенитом» спартаковцы будут использовать свою быструю атаку, а Джикия не будет так сильно подниматься вперед.

Очное противостояние «Спартака» и «Зенита» состоится сегодня, 20 августа. Начало матча пятого тура Российской премьер-лиги запланировано на 19:30 по столичному времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.