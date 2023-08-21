​Федун указал на слабые трансферы «Спартака»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун оценил летнюю трансферную кампанию клуба. По мнению функционера, состав «красно-белых» усилил только Тео Бонгонда.

«За исключением Бонгонда, ни один трансфер команду не усилил. Более того, перебор игроков может вызвать напряжение, что тоже не пойдет на пользу» - сказал Федун, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Отметим, что состав «Спартака» этим летом пополнили Тео Бонгонда, Хесус Медина, Олег Рябчук и Срджан Бабич.

«Спартак» начал новый чемпионат России с трёх подряд побед, но затем проиграл «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3). Следующий матч команда Гильермо Абаскаля проведёт 26 августа - против «Ахмата».

Только 3 команды в этом сезоне РПЛ пропустили больше голов, чем «Спартак»