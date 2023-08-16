Ловчев: «Клаудиньо не стал лидером «Зенита»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением об игре полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

Ветеран считает, что после ухода из команды нападающего Малкома Клаудиньо не сумел стать новым лидером «сине-бело-голубых».

«Клаудиньо, на мой взгляд, лидером не стал. Команда с большим трудом создаёт моменты, соответственно, и голов меньше забивается», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

В текущем сезоне 26-летний Клаудиньо провёл за «Зенит» семь матчей, в которых забил один гол.

В ближайшем пятом туре РПЛ «Зенит» встретится со «Спартаком». Эта игра состоится 20 августа в Москве и начнётся она в 19:30 по местному времени.