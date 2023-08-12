Гладилин: «Спартаку» срочно нужен центральный защитник!»

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался об оборонительной линии «красно-белых».

«Срочно нужен центральный защитник! У Дуарте пока ничего не получается, а если Джикия получит травму, то это просто беда!» — заявил Гладилин «РБ Спорту».

Специалист считает, что если «Спартак» хочет вести борьбу за золотые медали, то обязательно нужно подписать нового защитника, но найти российского игрока на эту позицию тяжело, поэтому придется покупать легионера.

На текущий момент подопечные Гильермо Абаскаля занимают третье место в РПЛ, набрав девять очков. Следующим соперником «красно-белых» в РПЛ станет «Зенит» (20 августа).