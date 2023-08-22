Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал приход в «Спартак» 27-летнего сербского защитника Срджана Бабича и поражение «красно-белых» от «Зенита» в 5-м туре чемпионата России (1:3).

- Я не знаю качеств футболиста Бабича, не могу судить о нём. Но вы же знаете, что «Альмерия», откуда он пришёл, не является суперклубом в Испании? Я только вот не пойму, зачем «Спартаку» столько защитников. Посчитайте, сколько у них человек в задней линии. Если не ошибаюсь, девять-десять. Какой смысл от такого перебора? Из-за этого приличные игроки сидят на скамейке. Я называют это агонией Абаскаля на сегодняшний день. Он пытается закрыть зоны в обороне, где хорошо играют наши ребята. И получается, что более сильные футболисты сидят на лавочке, а боле слабые играют.

Матч с «Зенитом» показал весь ум Абаскаля и всю его профессиональность. Так сильно супруга Федуна его хвалит: такой молодой тренер, такой хороший, такой весь из себя… Если она считает, что «Спартак» – это команда, на которой можно тренироваться молодому тренеру, то я не понимаю тогда, о чём вообще можно вести речь. «Спартак» сегодня один из брендов российского футбола. Как он может проводить эксперименты в играх с «Зенитом», «Динамо», «Краснодаром», ЦСКА, «Уралом»? Там нужно точно знать, что у тебя в основном составе выходят сильнейшие игроки, и в любой момент ты можешь выпустить вместо кого-то из них другого, который если не такой же, то играет на 80% от этого уровня. Тогда и будет успех. Это если логически рассуждать.

Ротация у Абаскаля сумасшедшая. При этом Промес ходит пешком, а Соболев впереди всё ждёт передачу, но даже если выигрывает борьбу, защитники «Зенита» сразу же всё подметают. В конце матча «Спартаку» дали вымученный пенальти, именно вымученный, из раздела фантастики, виртуальности. Карасёв прекрасно отсудил игру, и зачем было звать его к монитору? Из-за того, что Барриос как-то пальцем по мячу попал? Ну ладно, назначили пенальти, «Спартак» забил, но не чувствовалось, что он может переломить игру. «Зенит» действовал уверенно и компактно, я давно не видел от него такого футбола. Питерцы показали хорошую сыгранность, физическую подготовку и огромное желание обыграть «Спартак» в Москве.

Я считаю, что в «Зените» из всех бразильцев только трое были или есть по-настоящему высокого уровня – это Малком, Вендел и Дуглас Сантос. Таких, как остальные, у нас и так в стране много. Сергеев играет нападающего – и он должен играть основного нападающего, а не Кассьерра, который выходит на замену и для которого разжёвывают гол в добавленное время.

Абаскаль прыгает и рассказывает, что у «Спартака» было больше подходов. Слушайте, такое ощущение, что он видит не то, что видят остальные люди на стадионе или по телевизору. И ещё Абаскаль говорит, что Карасёв убил игру… Ну это вообще! Или у человека поехала крыша, или он не понимает, что говорит. Как образом Карасёв убил игру? Наоборот, судейство было отличное, показательное. Но, конечно, Карасёв был бы спокойнее, если бы «Матч ТВ» не расписывал этот матч как финал чемпионата мира. Анонсы были всю неделю во время других матчей, на экране сверху шёл счетчик, сколько часов, минут и секунд оставалось до матча «Спартак» – «Зенит». Это что такое было? Космонавт полетел в космос? К чему такой непомерный ажиотаж?

В воскресенье «Спартак» был просто раздавлен «Зенитом». Все должны признать это – и журналисты, и специалисты. Вина, я думаю, в большей степени лежит на тренере. И то, что Абаскаль сегодня берёт в «Спартак» ещё одного защитника Бабича, вызывает удивление. Вместо кого он играть будет? Там некуда пихать очередного защитника в состав. Вот Бонгонда достаточно уверенно вошёл в сезон, прилично начал играть с самого начала, он хороший футболист на самом деле. Но почему Абаскаль не поставил его в старте? Думал, что выпустит его на замену, когда зенитовцы устанут? Да нет, там такие «лоси» сзади, что вряд ли они устанут.

В центральной зоне опять играет Дуарте. Да этому футболисту нужно дать денег и купить ему обратный билет, чтоб он только домой уехал. Все же знают, что это просто пустой футболист. А Литвинов, Пруцев и другие россияне почему-то на лавочке остаются всю игру. Только Игнатов в основе вышел. Джикия не поймёт, с кем у него связка в центре обороны. То с Литвиновым он играл, то с Дуарте оказывается. Рябчук, может, и хороший футболист, но не такой, который нужен «Спартаку». Туда нужны откровенно сильные игроки, если они хотят что-то сделать с «Зенитом». А с таким тренером и с такой игрой «Спартак» ни в коем случае не сможет бороться против «Зенита».