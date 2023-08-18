Гладилин: «Если Бабич — игрок хорошего уровня, тогда у «Спартака» не будет слабых позиций

Экс-футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о предстоящем переходе защитника «Альмерии» Срджана Бабича в стан «красно-белых».

«Если Бабич будет хорошего уровня, и 100% в стартовом составе, тогда у «Спартака» слабых позиций не будет. Литвинов перейдет в опорную зону. Будет стержень обороны, и дальше уже атака хорошая», — приводит слова Гладилина «ВсеПроСпорт».

Ранее появилась информация о том, что 27-летний Бабич уже заключил трудовой договор со «Спартаком».

Предстоящий матч «красно-белые» проведут 20 августа против «Зенита». Встреча пятого тура чемпионата России должна будет стартовать в 19:30 по мск.