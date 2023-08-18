Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гладилин: «Если Бабич — игрок хорошего уровня, тогда у «Спартака» не будет слабых позиций

18 Августа 2023 • 20:57 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
1 2.50 X 3.65 2 2.65
20.08 19:30

Экс-футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о предстоящем переходе защитника «Альмерии» Срджана Бабича в стан «красно-белых».

«Если Бабич будет хорошего уровня, и 100% в стартовом составе, тогда у «Спартака» слабых позиций не будет. Литвинов перейдет в опорную зону.  Будет стержень обороны, и дальше уже атака хорошая», — приводит слова Гладилина «ВсеПроСпорт».

Ранее появилась информация о том, что 27-летний Бабич уже заключил трудовой договор со «Спартаком».

Предстоящий матч «красно-белые» проведут 20 августа против «Зенита». Встреча пятого тура чемпионата России должна будет стартовать в 19:30 по мск.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Альмерия Валерий Гладилин Срджан Бабич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Рубин Рубин
Крылья Советов Крылья Советов
2
1
2.50 3.70 2.80
Видео
19.08.23 в 15:00
Динамо Москва Динамо Москва
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2.85 3.70 2.45
Видео
19.08.23 в 17:30
Балтика Балтика
Урал Урал
2.48 3.60 2.90
Видео
19.08.23 в 19:30
Краснодар Краснодар
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.26 3.80 3.10
Видео
19.08.23 в 20:00
Сочи Сочи
Ростов Ростов
2.46 3.55 2.90
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Августа
22:03 · Россия. Премьер-лига
Рахимов: «Команда была просто очень хорошо заряжена»
22:01 · Россия. Премьер-лига
Булыкин оставил прогноз на матч «Динамо» и ЦСКА
21:55 · Россия. Премьер-лига
Комличенко считает Соболева «дельфином»
21:54 · Россия. Премьер-лига
Ломовицкий установил рекорд текущего сезона по отборам за матч
21:53 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Надо было иметь более холодную голову, действовать более рационально играть, мы не смогли это сделать»
21:47 · Россия. Премьер-лига
Мартынович: «Думаю, что эта победа придаст уверенности, и дальше будем двигаться только вперёд»
21:46 · Россия. Премьер-лига
Салтыков может перебраться в ЦСКА слухи
21:45 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» провели худший матч сезона РПЛ по ударам и ожидаемым голам
21:39 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» победил в РПЛ впервые с апреля 2022 года
21:39 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» может усилить атакующую линию слухи
21:29 · Россия. Премьер-лига
Чавес в ближайшее время перейдёт в «Динамо» слухи
21:21 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «От «Спартака» и «Зенита» ожидаю атакующего футбола»
21:09 · Россия. Премьер-лига
Гладилин рассказал, что получит победитель дерби «Спартака» и «Зенита» помимо трёх очков
20:57 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Если Бабич — игрок хорошего уровня, тогда у «Спартака» не будет слабых позиций
20:46 · Россия. Премьер-лига
19 августа Захарян пройдёт медосмотр для перехода в «Реал Сосьедад»
Все новости
Рекомендуем